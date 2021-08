O Sporting foi multado em mais de 12 mil euros pelo Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol, por causa do comportamento incorreto do público na vitória frente ao Vizela, da primeira jornada da Liga.

Segundo o relatório do CD, os leões foram multados em 12.750 euros – divididas em três multas – e devido à utilização de tochas e potes de fumo durante o encontro – a maior multa, de dez mil e 200 euros, deve-se mesmo ao arremesso de uma tocha para o relvado de Alvalade.

Já o treinador de guarda-redes da equipa técnica de Ruben Amorim, Jorge Vital, foi multado em 2.040 euros, ele que foi expulso no decorrer do jogo.

O relatório do árbitro refere o seguinte sobre esse momento: «Utilizou gestos e/ou linguagem ofensiva, insultuosa ou abusiva, levantou-se do banco e correu na direção do AA1 [árbitro assistente] dizendo: ‘Siga o c*** marca mas é a m*** da falta.»

Recorde-se que o Sporting venceu o Vizela por 3-0, na estreia na Liga, com dois golos de Pedro Gonçalves e um de Paulinho.