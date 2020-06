Foram precisos mais de 14 anos para ver FC Porto e Benfica desperdiçarem pontos em duas jornadas seguidas em simultâneo contra outros adversários, sem considerar os clássicos entre dragões e águias.

O fenómeno voltou a acontecer, pela primeira vez desde 2006, nas jornadas 24 e 25 de 2019/2020. O FC Porto empatou em casa com o Rio Ave e perdeu em Famalicão, ao passo que o Benfica empatou em Setúbal e na receção ao Tondela.

No passado, nas 20.ª e 21.ª jornadas da época 2005/2006, FC Porto e Benfica cederam também pontos possíveis por duas rondas consecutivas, não aproveitando os deslizes mútuos.

Na 20.ª jornada dessa temporada, o FC Porto empatou sem golos em Vila do Conde ante o Rio Ave, ao passo que o Benfica foi derrotado por 3-1 no Estádio da Luz, no dérbi com o Sporting. Já na 21.ª jornada, enquanto o FC Porto empatou em casa com o Sp. Braga, o Benfica foi derrotado por 3-1 na deslocação ao União de Leiria.

O FC Porto, então líder, tinha entrado nessa série com 43 pontos em 19 jornadas, mais três que o Benfica. Apesar dos dois empates, alargou para cinco os pontos de vantagem na liderança ao fim da ronda 21, numa época em que foi campeão, com o holandês Co Adriaanse ao comando.

O mesmo aconteceu há pouco mais de três anos, entre março e abril de 2017, com FC Porto e Benfica a perderem pontos em duas jornadas seguidas. Contudo, nessa houve um Benfica-FC Porto, que terminou empatado a um golo, na jornada 27. Antes, na 26.ª ronda, o FC Porto tinha empatado com o V. Setúbal e o Benfica com o Paços de Ferreira. Nessa época, foi o Benfica campeão, com Rui Vitória.