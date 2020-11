O FC Porto está de luto pelo falecimento de José Alves Fialho, antigo médico do clube.



Numa nota divulgada no site oficial, os dragões lembram que José Alves Fialho trabalhou vários anos na equipa de juvenis e chegou, inclusive, a acompanhar a equipa principal num torneio particular disputado no estrangeiro.



As causas da morte não foram reveladas.