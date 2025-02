O treinador do Estrela da Amadora, José Faria, iniciou as respostas na conferência de imprensa após a vitória por 1-0 ante o Boavista com uma mensagem dedicada ao adversário, na sequência dos vários problemas que os axadrezados têm vivido.

«Queria manifestar a minha solidariedade, o meu apoio, para este momento menos positivo que o Boavista está a passar. Felizmente conseguiram ultrapassar alguns dos problemas que têm, porque um clube com a dimensão do Boavista e as pessoas desta zona geográfica merecem. A Liga merece clubes como o Boavista. Mais importante do que tudo o resto nesta altura para mim e foi isso que manifestei aos meus jogadores», começou por dizer, após o jogo da 22.ª jornada da Liga.

«Não queria festejos no relvado, não quero fotos nas redes sociais, não quero. Temos de ser solidários. A tribo do futebol, como nos autoapelidamos, tem de ser solidária: agentes, jogadores, todos os intervenientes. Um clube com a grandeza do Boavista aporta muito disso no futebol. Isso, para mim, é o mais importante», concluiu José Faria.

O Boavista, último classificado com 12 pontos, resolveu nos últimos dias os impedimentos FIFA pendentes e já pôde inscrever novos jogadores, alguns deles estreados esta sexta-feira: Fogning, Van Ginkeel, Kurzawa e Steven Vitória. Porém, na estreia do treinador Lito Vidigal, e apesar da boa réplica, sofreu a sétima derrota seguida na Liga. No entanto, acabou por ter o reconhecimento e a consideração do adversário, no rescaldo do encontro.