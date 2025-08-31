*Por Frederico Figueiredo

José Faria, treinador do Estrela da Amadora, analisou em conferência de imprensa o empate diante do Santa Clara neste domingo, a zeros. Um jogo que Faria classifica como «muito amarrado».

Ausências no Estrela

«Sabíamos que era um jogo difícil, com uma equipa com um grande plantel e um grande treinador, com um projeto de continuidade. Vir aqui nunca é fácil, preparamos o jogo dentro do possível com os que conto. Gostamos de ter sempre um leque de opções para tomar as melhores decisões, mas os que jogaram têm a minha confiança.»

Análise ao jogo

«Foi um jogo muito amarrado, sem grandes oportunidades e que podia ser decidido ou numa bola parada ou num lance individual. Foi um desgaste muito grande durante a semana, mas sabemos que a questão da humidade é um fator a ter em conta. Foi um jogo difícil, onde na primeira parte não conseguimos criar as oportunidades que queríamos e na segunda parte fomos melhores. No computo geral, acabamos por fazer um bom jogo.»