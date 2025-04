José Faria, treinador do Estrela, projetou esta sexta-feira, o duelo com o Arouca, para a 30.ª jornada da Liga.

Numa primeira análise, o treinador amadorense destacou a evolução da equipa adversária ao longo do campeonato, considerando que será «um jogo extremamente difícil» contra uma equipa «muito bem orientada».

«O Arouca não começou o campeonato da melhor maneira, mas já na primeira volta colocou-nos muitas dificuldades aqui, num jogo muito igualado em que passámos muitas dificuldades», começou por dizer Faria, na antevisão ao encontro de sábado, salientando que é uma equipa arouquense já travou os principais candidatos ao título esta temporada, Benfica e Sporting.

«O Arouca é uma equipa que nos últimos jogos tem apresentado um bom futebol e não é segredo nenhum, foi empatar à Luz e a Alvalade, bons resultados, boas performances e jogadores do ponto de vista individual muito bem preparados. Por isso, é um jogo de dificuldade máxima num campo tradicionalmente difícil e uma viagem difícil», constatou.

José Faria deixou ainda elogios a Vasco Seabra, antigo treinador do atual técnico amadorense no Leça (2010/11), considerando que «está a fazer um excelente trabalho» no comando técnico do Arouca.

«Trabalhámos juntos há muitos anos [em 2010/2011]. É alguém por quem tenho também grande apreço. (…) Eu na altura era jogador, chatinho, e o Vasco era treinador, e "pegava muito no meu pé". Gosto muito dele, mas sabe que amanhã vai ser uma guerra», lembrou.

No boletim clínico do Estrela e fora das opções de Faria para a deslocação a Arouca estão os lesionados Miguel Lopes, Juan Mina, Nilton Varela e Fábio Ronaldo, desfalcando a defesa e as alas da equipa da Reboleira.

O Estrela da Amadora, 15.º classificado com 26 pontos, desloca-se ao reduto do Arouca, 13.º com 30, este sábado, com o apito inicial marcado para as 18h00.