José Faria já não é treinador do Estrela da Amadora, confirmou o Maisfutebol. A oficialização será feita nesta terça-feira.

Em causa estão os recentes maus resultados do clube da Amadora. Até ao momento, o Estrela somou apenas três pontos na Liga, depois de duas derrotas, Benfica (1-0) e V. Guimarães (2-0), e três empates, Estoril (1-1), Alverca (2-2) e Santa Clara (0-0).

Na temporada passada, José Faria assumiu o cargo de forma provisória, após a saída prematura de Filipe Martins, mas acabou por ficar. Apesar de ter garantido a manutenção em 2024/25, com muita dificuldade e já na reta final, os recentes resultados não agradaram à direção do clube.

De referir que, à quinta jornada do campeonato, esta é a segunda chicotada na Liga, depois da saída de José Mota do AVS.