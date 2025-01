José Faria, treinador do Estrela, em declarações na conferência de imprensa, após a derrota frente ao Sp. Braga, por 1-0, na 18.ª jornada da Liga:

[Análise ao jogo] «Sinto que devíamos ter sido mais competentes. Falámos durante a semana inteira que temos sofrido alguns golos de bola parada. Temos sido pouco agressivos. Se calhar pagámos a fatura de alguma imaturidade da equipa. Deixámos um jogador do Sp. Braga sozinho. Já tinha sido assim em Aves, no Dragão, no Estoril. É algo que temos de trabalhar. E quando assim é não posso pedir justiça porque foi incompetência nossa».

[Ofensivamente falta algo?] «Até à nossa entrada o Estrela tem um jogo em que fez dois golos. Depois disso foram vários aqueles em que fizemos dois. Somos uma equipa que costuma marcar, especialmente em casa. Queríamos controlar o jogo, esperar pelo melhor momento para ferir o adversário. Poderia ter acontecido, mas faz parte, é futebol e há que continuar a trabalhar. Não conheço outro caminho que não seja o de trabalho».

[Jovens voltam a somar minutos] «Gosto muito deles e confio muito neles. São três jovens atletas (Daniel Cabral, Manu e Caio] que temos um plano traçado. Têm vindo a evoluir muito. O Caio está connosco há mais tempo e penso que está mais preparado. O Manu está há meio ano num continente novo, em adaptação. Todos têm talento e potencial. O Tiago Gabriel já parece um jogador com outra idade. Ausência de Kikas e Jovane? Faz parte, têm jogado, ajudado muito e hoje ficaram de fora. Temos de arranjar soluções».

[Regresso de Miguel Lopes] «O Miguel Lopes e o Ferro já estão disponíveis há algum tempo. Para mim é muito fácil colocar o Tiago Gabriel a jogar. Difícil é colocar o Ferro no banco com o historial que tem. Mas eles, com o grande carácter que têm, percebem isso. Não sendo todos iguais, merecem o mesmo respeito. Jogam aqueles que achamos que têm de jogar. Sem jogo de bastidores. Sou sempre muito frontal. Expliquei ao Ferro o que estava a acontecer. Falei com o Miguel e ele sabe o papel que aqui tem. O Dramé está bem, o Rúben Lima muito consistente e o Tiago Gabriel a jogar a um nível alto. O importante é que o Miguel entre como hoje e ,espero que possa acabar a carreira no Estrela, tal como merece».