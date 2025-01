O treinador do Estrela da Amadora, José Faria, afirmou este sábado que espera um Estoril Praia motivado a dar a volta e a encarar o jogo de domingo, a contar para a 17.ª jornada da I Liga, como um estímulo diferente.

«Acho que vai servir como um estímulo diferente para o Estoril, que sabe que quer dar a volta, como já deu várias vezes a volta durante este campeonato. Não me parece que estejam com problemas, sinceramente, pois analisámos bem o adversário e vimo-lo ser superior ao Moreirense no último jogo», disse o técnico, na conferência de imprensa de antevisão, realizada no Estádio José Gomes, onde a partida se disputará.

José Faria destacou a relevância do encontro, considerando-o de importância máxima para as aspirações da sua equipa, que não vence há quatro jornadas.

«Sabemos o quão difícil é, o quão difícil foi e quão difícil continua a ser e será, de certeza, absoluta, até terminar o campeonato. Por isso, nesse sentido, é um jogo de máxima importância para nós», frisou.

O treinador dos tricolores revelou ainda que a equipa ambiciona terminar bem a primeira volta e manter o bom momento, após uma sequência positiva frente a rivais diretos: vitória sobre o Rio Ave e empate com o AVS. A equipa procura estender a sua invencibilidade contra o Estoril na Reboleira, no domingo.

«É um ciclo em que vamos numa boa fase e queremos terminar este ciclo positivo com um bom resultado perante os nossos adeptos no primeiro jogo do ano. Se vamos ver isto por um lado contrário será o primeiro jogo do ano e é um novo ciclo que se inicia também», destacou, demonstrando confiança na fase atual da sua equipa.

O Estrela da Amadora, 12.º classificado com 16 pontos, recebe o Estoril Praia, que ocupa o 14.º lugar com 15 pontos, no Estádio José Gomes, num jogo marcado para as 20h30 de domingo, com arbitragem de Anzhony Rodrigues, da Associação de Futebol da Madeira.