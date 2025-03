O treinador do Estrela da Amadora, José Faria, anteviu o embate com o Gil Vicente, para a 25.ª jornada da Liga, mostrando «um certo sentimento de indignação» com as sucessivas mudanças técnicas esta temporada, incluindo a do próximo adversário, que contratou César Peixoto para suceder a Bruno Pinheiro no comando da equipa de Barcelos.

«É mais uma semana com esta situação. Por vezes, dá a sensação de que somos equipa bónus e que é sempre uma boa altura jogar diante do Estrela da Amadora», começou por dizer o técnico, na antevisão do encontro com o Gil Vicente, em conferência de imprensa.

«Usamos também isso muitas vezes como um certo sentimento de indignação, devido ao trabalho que temos apresentado e que tem sido bem representativo. Cada jogo é um jogo, mas não podemos deixar de constatar que isso tem acontecido», acrescentou.

Sobre a receção aos “galos”, o treinador de 38 anos deixou elogios à equipa de Barcelos. «Sabemos que o Gil Vicente tem jogadores fortíssimos e com potencial. São jogadores que qualquer treinador gostaria de ter na equipa», elogiou.

«Nós já estamos no último terço do campeonato, cada vez é mais apertado e teremos mais necessidade de somar pontos, mas encaramos de igual maneira. Tentamos sempre lutar pelos três pontos. Não há jogos fáceis nesta competição. Agarramo-nos à nossa vontade, rigor e exigência», afirmou José Faria, acrescentando que foi das «equipas que mais jogadores usou».

«Nós não rodamos por opção, gostávamos de ter rotinas e ser consistentes nas escolhas», referiu o técnico, aludindo às «incidências do mercado e questões físicas».

Chico Banza, avançado angolano contratado ao Portimonense no mercado de janeiro, também marcou presença na antevisão, depois de cumprir castigo frente ao Moreirense, reforçando a união do grupo.

«Encaro todos os jogos com a mesma determinação, seja a titular ou como suplente. É bom estar aqui, num grupo muito bom e unido. É isso que torna o grupo mais forte. Eu tenho qualidade e só tenho de a mostrar, continuando a trabalhar», afirmou o jogador de 26 anos.

O Estrela da Amadora (16.º) recebe o Gil Vicente (15.º), ambos com 22 pontos, na sexta-feira, às 20h15, no Estádio José Gomes. Siga o jogo, ao minuto, no Maisfutebol.