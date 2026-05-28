José Fonte, jogador do Casa Pia, despede-se dos relvados, no jogo do play-off de acesso à I Liga portuguesa, frente ao Torreense.

O campeão europeu por Portugal em 2016 recorreu às redes sociais para anunciar que esta quinta-feira será a última vez que pisa os relvados na carreira e agradece a todos os que passaram pela sua vida, assim como também aos clubes que representou.

O defesa central de 42 anos participou em 881 jogos – falta jogar o play-off –, ao longo de 24 anos.

Natural de Penafiel, José Fonte vestiu a camisola do clube da sua cidade, Sporting, Sacavenense, V. Setúbal, Paços de Ferreira, Estrela da Amadora, Crystal Palace, Southampton, West Ham, Dalian Pro, Lille, Sp. Braga e Casa Pia.

Fonte teve 50 internacionalizações (e um golo) por Portugal, tendo pela Seleção conquistado o Campeonato da Europa, em 2016, e a Liga das Nações, em 2019.

O derradeiro encontro que irá definir quem estará na I Liga na próxima temporada está marcado para as 20:00 horas, em Rio Maior.