José Gomes Mendes foi eleito Presidente da Mesa da Assembleia Geral da Liga, na sequência da eleição intercalar, realizada esta sexta-feira no Auditório João Aranha, na sede do organismo, no Porto.

O antigo secretário de Estado, de 61 anos, regressa a um cargo que desempenhou entre 2014 e 2015 e já tomou posse para o que resta do mandato da direção eleita até 2027.

«A Liga é a face de uma das dimensões da nossa vida em sociedade de que mais nos orgulhamos: o desporto e, em particular, o futebol. A comunidade que se desenvolve em torno da Liga, nomeadamente os clubes seus associados que participam em competições profissionais, partilha de um quadro nuclear de valores bem expresso nos seus estatutos, como a legalidade, a ética, a lealdade e a verdade desportiva. É por isso que integrar este grande movimento do futebol português é um privilégio, mas também uma enorme responsabilidade», declarou José Gomes Mendes na mensagem de tomada de posse.