O treinador do Marítimo, José Gomes, vincou este sábado que é preciso «insistir na luta» pelo objetivo de manter os insulares na I Liga. Pela frente, na 20.ª jornada, a equipa da Madeira tem o Sporting de Braga, no domingo.

«Para vencer temos que insistir nesta luta pelo Marítimo, porque é disso que se trata, lutar pelo Marítimo para levar os nossos objetivos e aquilo que pretendemos até ao final com sucesso», sublinhou José Gomes, na antevisão ao encontro.

Questionado se encara o Sporting de Braga como possível candidato ao título, José Gomes não hesitou em responder afirmativamente, destacando que a posição do próximo adversário «não é um acaso», mas sim fruto de «muito trabalho ao longo de vários anos». «Estão na luta. Com o número de jogos que falta até ao final do campeonato, se o Braga disser que não pode estar na luta pelo título ninguém vai perceber, porque está lá em cima, tem condições e qualidade no plantel para isso. Tem toda a legitimidade para o fazer e eu vejo-o como um candidato», afirmou.

Apesar das dificuldades, o treinador de 52 anos garante jogar para vencer, sabendo que terá pela frente um «adversário fortíssimo, com uma qualidade tremenda no seu plantel», desvalorizando as ausências de Iuri Medeiros e Al Musrati, por castigo. «Não vai jogar o Iuri Medeiros, mas pode jogar o Djaló, Pizzi, Ricardo Horta ou o Bruma. Qualquer jogador que troquem tem por trás uma “equipa sombra” capaz de ter a mesma qualidade», frisou.

Diogo Mendes, Rafael Brito e Percy Liza, lesionados, são baixas no Marítimo. Vítor Costa, Pablo Moreno e Edgar Costa estão de volta às opções.

O Marítimo-Sp. Braga joga-se a partir das 20h30 de domingo e tem arbitragem de Rui Costa. Siga o jogo, ao minuto, no Maisfutebol.