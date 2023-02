O treinador do Marítimo, José Gomes, vincou, esta sexta-feira, que o encontro da 22.ª ronda da I Liga diante do Santa Clara, no Funchal, será «realmente uma final», recusando espaço para mais erros.

«Não é mais uma final, é realmente uma final. Podemos estar aqui com contornos em vários quadrantes, mas a verdade é que tem de ser visto sempre com tudo aquilo que faz parte de uma final, e este jogo tem isso. É verdade que o campeonato não acaba após o jogo, mas é uma final naquilo que inclui de importante, de difícil e de apelo à superação», adiantou o técnico, em conferência de imprensa, na antevisão ao duelo.

O duelo insular pode determinar a saída do Marítimo, pela primeira vez esta temporada, dos lugares de despromoção direta, em caso de vitória, já que o Santa Clara chega ao Funchal com apenas mais dois pontos que os madeirenses. A equipa comandada por Jorge Simão e 16.ª classificada, com 15 pontos (em lugar de disputa de play-off com o terceiro classificado da II Liga), enquanto o Marítimo é 17.º, em zona de descida, com 13 pontos. O último é o Paços, com 12 pontos.

Questionado sobre se a preocupação também residia na aproximação do último classificado, o Paços de Ferreira, o treinador de 52 anos referiu que o clube «não ganha nada ao olhar para trás, que apenas atrasa o seu trajeto».

Na análise à formação açoriana, José Gomes apontou «a organização defensiva e a velocidade para explorar o ataque rápido e o contra-ataque», como os pontos mais fortes, desvalorizando a derrota do Santa Clara ante o Famalicão na ronda anterior, apontando que os famalicenses «não conseguiram desbloquear a organização defensiva» do próximo adversário.

Para o embate caseiro, o Marítimo não poderá contar com Edgar Costa, que cumpre o segundo e último jogo de castigo, face à expulsão frente ao Sporting de Braga, assim como com o lesionado Diogo Mendes, que «teve uma intervenção cirúrgica simples, mas ainda não está a treinar com a equipa». Disse, ainda, que «houve um pequeno toque num outro jogador» que, não sendo «nada de grave», pode «afastá-lo do jogo», acabando sem revelar a identidade do mesmo.

O Marítimo-Santa Clara joga-se a partir das 18 horas de sábado.