Declarações do treinador do Marítimo, José Gomes, à SportTV, após a derrota por 3-0 ante o Benfica, em jogo da 24.ª jornada da I Liga:

«Sentimento claro de que o Benfica é muito melhor do que nós. Já sabíamos antes. Está uma equipa muito competente em todos os momentos. Tentámos condicionar e conseguimos, sobretudo na primeira parte, em que pressionámos e eles não conseguiram sair a jogar, mas ao mínimo erro, com a qualidade técnica dos jogadores do Benfica, quando conseguiam sair de pressão, descobriam sempre uma forma de criar algum perigo próximo da nossa área.»

«Parabéns ao Benfica. Nós tentámos, é com este espírito e entrega. Estou convencido de que, na próxima época, na primeira divisão, o Marítimo-Benfica vai ter um estádio com muitíssimo mais camisolas do Marítimo, porque o espírito desta gente tem de ajudar a transformar este estádio num verdadeiro caldeirão.»

[Objetivo da manutenção:] «À medida que as jornadas vão passando, as oportunidades e as probabilidades vão diminuindo. Agora, não podemos é esperar e acho que ninguém estava à espera de contar, no jogo do Benfica, com três pontos garantidos. Tentámos, mas era um jogo difícil.»