O Marítimo, atual 15.º classificado da I Liga, regressou esta segunda-feira ao trabalho e dividiu o plantel em grupos de quatro jogadores, nas sessões de treino realizadas no estádio e no complexo desportivo, no primeiro dia de trabalho do clube, após o estado de emergência provocado pela pandemia da covid-19.

De acordo com a MarítimoTV, os treinos, realizados no Estádio do Marítimo, nos Barreiros, foram orientados pelo adjunto Jorge Mendonça e pelo treinador de guarda-redes José Manuel.

O preparador físico Ricardo Henriques e o observador Cláudio Lopes coordenaram o trabalho em Santo António, no Campo da Imaculada Conceição, localizado no complexo desportivo do clube.

O treinador, José Gomes, cumpre a segunda semana de quarentena, após ter chegado à Madeira a 27 de abril, há precisamente uma semana.