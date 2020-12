O diretor-desportivo do Farense, José Luís Domingos, foi suspenso 30 dias e multado em 2 040 euros por protestos no momento da grande penalidade assinalada a favor do Sporting, em Alvalade, no lance que antecedeu a vitória dos leões por 1-0, no passado sábado, em jogo da 10.ª jornada da I Liga.

De acordo com o mapa de castigos de terça-feira do Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol, citando o relatório do árbitro, «o sr. Delegado [ndr: do Farense] saiu deliberadamente do banco suplementar em direção ao quarto árbitro, de telemóvel e garrafa de água na mão, tendo atirado a mesma ao chão de forma agressiva em forma de protesto, tendo dito: é um roubo, está aqui, não é penálti, enquanto exibia o telemóvel».

Phete suspenso três jogos

O futebolista do Belenenses SAD, Cafu Phete, foi suspenso por três jogos após a expulsão no Funchal, ante o Marítimo, no passado sábado. O jogador da equipa de Petit foi ainda multado em 393 euros por «prática de jogo violento» na falta sobre René Santos, já nos instantes finais da partida.