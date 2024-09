José Mota, treinador do Farense, mostrou-se confiante na capacidade da sua equipa para ultrapassar a «onda negativa» na Liga, sendo que os algarvios são a única formação com zero pontos na competição. Em antevisão ao reduto do FC Porto, no domingo, Mota quis motivar a equipa:

«Sabemos que estamos numa onda negativa, mas também percebemos e temos de ter consciência de que temos de evoluir, temos de melhorar, temos de ganhar jogos e tudo faremos para que tal aconteça. Portanto, é uma onda negativa que todas as equipas passam. […] Todas as equipas durante o campeonato têm ondas negativas, têm fases menos boas. Nós estamos a passar a nossa fase [negativa], queremos é ultrapassá-la rapidamente. Temos consciência e temos capacidade para a ultrapassar», disse José Mota, em declarações citadas pela agência Lusa.

Para demonstrar que a situação não é dramática, o treinador do Farense comparou a situação atual com a da última temporada. «À quarta jornada tínhamos três pontos e à oitava tínhamos sete», frisou, mas reconhecendo a urgência de «começar a pontuar, começar a ganhar jogos» num futuro próximo.

José Mota reforçou que nunca esteve «agarrado a lugar nenhum» e que só pensa «em trabalhar todos os dias, em ter dignidade e em ter sempre a confiança do grupo de trabalho e da direção».

Quanto ao jogo, Mota disse que o adversário «tem o ADN do FC Porto, é uma equipa muito agressiva, com jovens jogadores, que quando vestem aquela camisola, é para transpirar até ao limite. Muito forte, não só na recuperação de bola, como também na capacidade de pressão», disse Mota.

FC Porto, terceiro classificado, com nove pontos, e Farense, 18.º e último, ainda sem qualquer ponto, defrontam-se no domingo, às 15h30, no Estádio do Dragão, no Porto, com arbitragem de Nuno Almeida, da Associação de Futebol do Algarve.