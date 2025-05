Declarações de José Mota, treinador do AVS, na sala de imprensa do Estádio do Desportivo das Aves, após a derrota (0-3) sobre o Moreirense no jogo da 34.ª ronda da Liga:

«Há um momento crucial no jogo: o golo do Moreirense. Até entrámos no jogo, fomos pressionantes, com situações de cruzamento, estávamos a ter mais bola, a jogar mais no meio campo do adversário, que tinha dificuldade de sair até ao primeiro golo. A partir daí a equipa abalou, teve muita dificuldade em todos os aspetos e pouca força anímica para dar a volta ao resultado. Passado pouco tempo, aí sim, foi um KO com o segundo golo. Com mérito, mas com muitos erros nossos, passavam o meio campo com facilidade e ficavam um para um com o nosso guarda-redes. Animicamente fomos muito abaixo, o que me preocupa, porque as equipas têm que saber reagir e dar a volta aos resultados, isto faz parte de jogo. Estas decisões, muitos dos nossos jogadores nunca estiveram nestes momentos que, se calhar, quando começa o jogo a correr bem eventualmente se faz um golo, pode ser um grande jogo, mas também pode ser o contrário, um fracasso como o que aconteceu aqui. O Moreirense tirou partido disso, tem jogadores tecnicamente evoluídos».

«Do mal, o menos. O objetivo era vencer, mas estamos no play-off, que era o segundo objetivo, continuar a ter vida, a dependermos de nós para o objetivo maior de ficar na Liga».

[Capacidade anímica para o play-off?] «Temos que reagir. Temos que pensar que vem aí um play-off difícil, que temos de ter maturidade, inteligência e fatores importantes neste tipo de jogos. Temos aqui jogadores que nunca estiveram neste momento, mas rapidamente têm de adquirir uma série de fatores quando se jogam finais. Não nos podemos deixar abater porque sofremos um golo. Duas vezes que o adversário foi à nossa baliza e fez dois golos. Quando isso acontece o resultado acaba por ser negativo. A equipa já deu resposta, ainda a semana passada no jogo com o Estrela, um jogo difícil em que estivemos a um excelente nível, vencemos esse jogo. A reação que quero é o que fizemos no Estrela, o que fizemos hoje não é para esquecer, é para lembrar».

[Play-off com o Vizela] «Vamos, a seu tempo, falar sobre o adversário. Hoje temos é de falar sobre os muitos pontos menos bom que tivemos. Durante a semana vamos falar sobre esse jogo, analisar. As equipas da 2.ª Liga, desde que existe play-off, passaram sempre. Queremos ter força, alma, para contraria isso, a equipa da 1.ª ser sempre eliminada. Vamos fazer tudo para nos mantermos».

[Farense, equipa em que começou a época, desceu] «Faz parte do campeonato, alguém tem de descer, foi o Farense. Lamento, um clube que me diz muito, é um bom clube com gente séria e muito boa. Há sempre o futuro. O Farense e o Boavista vão continuar a ter aquela massa adepta e aquela força, são dois clubes com grande história».