Há 16 min
Benfica: Mourinho observado no hospital antes do jogo com Santa Clara
Treinador do Benfica sofreu uma inflamação num ouvido
Horas antes do Benfica defrontar o Santa Clara no Estádio de São Miguel, nos Açores, José Mourinho sofreu um pequeno contratempo. O treinador da equipa encarnada teve de deslocar-se ao Hospital do Divino Espírito Santo durante a manhã, devido a uma inflamação num ouvido.
A informação foi avançada na transmissão da Sport TV e confirmada pelo Maisfutebol. O problema foi rapidamente debelado e Mourinho pôde acompanhar a equipa normalmente no jogo, que teve início pelas 18h30 de Portugal Continental.
A comitiva tinha chegado aos Açores na véspera, já pela noite, com bastante entusiasmo dos adeptos benfiquistas presentes no Aeroporto João Paulo II, em Ponta Delgada. Um apoio que prolongou-se à tarde desta sexta-feira.
