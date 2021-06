O treinador português José Mourinho considera que o Sporting acabou por sagrar-se campeão nacional, 19 anos depois, devido a um conjunto de fatores diversos, um deles o facto de Ruben Amorim ter sido corajoso e firme «à boa maneira portuguesa».

«Acho que é difícil apontar uma razão, por si só. É multifatorial. Tentar enumerar alguns [fatores]… começo pelo meu jovem colega [Ruben Amorim]. Acho que foi líder. Cometendo aqui e acolá algum excesso, que eu cometi tantos quando era da idade dele, mas à boa maneira portuguesa teve-os no sítio muitas vezes e foi líder daquele grupo. Muito jogador - com todo o respeito e no sentido figurado - com fome de ganhar, de crescer. Eventualmente, ou seguramente, mérito ao nível da direção, do presidente e da estrutura», disse, em declarações à revista GQ, edição portuguesa.

«Sou capaz de ir a outros pontos e dizer que para um plantel como o deles, um jogo por semana foi uma grande vantagem, terem sido eliminados prematuramente das competições europeias deu-lhes uma vantagem tremenda, principalmente em relação ao FC Porto, cujo sucesso nas competições europeias os levou a muitos jogos de uma dimensão altíssima», disse, ainda.