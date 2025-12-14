Declarações do treinador do Benfica, José Mourinho, na sala de imprensa, após a vitória por 4-0 ante o Moreirense, em jogo da 14.ª jornada da Liga:

Análise ao jogo:

«Gostei muito de tudo. Do resultado, da consistência, diferentes jogos no mesmo jogo. A primeira parte foi uma coisa, a segunda outra. Gostei da seriedade, dos níveis de concentração, ambição. No início da segunda parte, a ganhar 1-0, num campo difícil com um adversário bom, gostei da arrogância de ir à procura de fechar o jogo. Gostei de muitas exibições individuais, mas fundamentalmente da solidez. Parece que foi uma vitória sem esforço, que acontece naturalmente, mas é mentira. É uma vitória com muito esforço, principalmente depois do que fizeram na quarta-feira. Foram bravos, é pena que não lhes possa dar um dia, porque na quarta-feira há jogo. Boa tripla jornada, apesar de não termos ganho ao Sporting.»

Se este é o Benfica que quer, camaleónico, com cada adversário:

«É, procuro isso mesmo, vivemos mais do que somos enquanto equipa do que da contribuição individual. Quando jogamos como uma equipa. A equipa está em crescendo, os jogadores sentem-se confortáveis. Escondemos as nossas limitações com outro tipo de qualidades e organização. Desde que perdemos o Lukebakio – o nosso ala mais incisivo, tivemos de mudar o chip. Temos de mudar e pensar de outra maneira e a equipa vai crescendo, estou contente com o perfil que demos a este jogo.»