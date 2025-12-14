Declarações do treinador do Benfica, José Mourinho, na sala de imprensa, após a vitória por 4-0 ante o Moreirense, em jogo da 14.ª jornada da Liga:

Mudança de chip consoante cada jogo e desafio:

«A melhor coisa é ter a capacidade de fazeres tudo o que queres e o que dá prazer com o trabalho é veres que a equipa é capaz de fazer coisas diferentes. A equipa está sólida desta maneira, mesmo quando não tem bola, não se sente perigo e isso foi uma coisa que este modelo nos trouxe. Depois, a diferença entre Ivanovic e Pavlidis é uma coisa que todos nós agora entendemos. Eu como treinador e os colegas como colegas. Este é o típico jogo que, se está no banco um ala daqueles que corre, morde e marca, saímos ainda com um resultado diferente. Não temos tudo, temos o que temos e estou contente com o que estamos a dar, com o que temos.

Ainda sobre Pavlidis:

«A primeira coisa que me deixa contente é a maneira como ele aceitou não jogar com o Nápoles. E a maneira como o Ivanovic, que fez um jogo extraordinário com o Nápoles, aceitou não jogar hoje. Também aí a equipa está a ser equipa. E o Pavlidis estava fresquinho. Desde que cheguei, tem sido quase sempre Pavlidis. O jogo com o Nápoles, dei-lhe estrategicamente descanso e hoje apareceu com fulgor diferente. Fez três golos, podia ter feito quatro, porque é penálti sobre ele. Penáltis daqueles que se esquecem porque ficou 4-0, mas penáltis que podem decidir jogos.»

O que é que a equipa melhorou mais a nível mental desde que chegou:

«A equipa tem confiança, para além dos resultados o que dá confiança é saber o que fazer, todos ao mesmo tempo num dado momento. Acho que a equipa está a crescer a esse nível, não quero exagerar e dizer cultura tática, não quero ir pelo lado filosófico da coisa, mas a equipa é mais equipa, pensa melhor o jogo coletivamente. O pouco tempo de jogo que temos para treinar, temos alinhavado coisas.»