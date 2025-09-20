O jogo encontrava-se nos descontos e a vitória do Benfica estava assegurada. Mas ainda houve tempo para um momento de humor à volta de José Mourinho, que fez a estreia como treinador do Benfica 25 anos depois.

Uma bola foi na direção do banco do Benfica e Mourinho simulou um salto de guarda-redes para agarrar a bola, mas não chegou a tempo. Ficou-se pela tentativa, gerando um momento animado no banco encarnado.



