O jogo encontrava-se nos descontos e a vitória do Benfica estava assegurada. Mas ainda houve tempo para um momento de humor à volta de José Mourinho, que fez a estreia como treinador do Benfica 25 anos depois. 

Uma bola foi na direção do banco do Benfica e Mourinho simulou um salto de guarda-redes para agarrar a bola, mas não chegou a tempo. Ficou-se pela tentativa, gerando um momento animado no banco encarnado. 


 

