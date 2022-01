O adjunto de Pako Ayestarán no Tondela, o espanhol Joshe Viela, é baixa devido à covid-19 para a deslocação ao Boavista, segundo a atualização desta sexta-feira do boletim clínico do clube.

Viela junta-se ao avançado uruguaio Juan Boselli nas baixas por covid-19, mas a equipa conta já com quatro jogadores recuperados da infeção para a 17.ª jornada.

Tiago Almeida, Telmo Arcanjo, Tiago Dantas e Eduardo Quaresma já voltaram aos trabalhos na quarta-feira e aliviam um pouco o quadro de disponíveis para Pako, que não conta com Jota, João Pedro e Undabarrena, a recuperar de lesões.