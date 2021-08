A FIGURA: Jovane Cabral

Um golo e uma assistência. Folha de serviço com sinal mais por parte do extremo leonino na pedreira. Abriu o ativo a cinco minutos do intervalo com um cabeceamento cruzado a mostrar sentido de oportunidade a atacar a bola. No reatar do encontro, já na segunda metade, assistiu Pote para o segundo, tendo intervenção preponderante para o triunfo dos leões no Municipal de Braga.

O MOMENTO: golo de Pote (50’)

Remate cruzado, cheio de intenção e sem mácula a coroar uma jogada toda ela bem desenhada. Jovane recebeu na esquerda, com passe e partiu para a ameaça, mas deixou ao de leve para o lado para Pedro Gonçalves visar a baliza. Naquele sítio não desperdiçou e fez o segundo, que aniquilou as perspetivas de reação do Sp. Braga.

OUTROS DESTAQUES

Pote

Terceiro jogo da época, terceiro jogo a marcar. Depois de bisar na primeira jornada voltou a fazer o gosto ao pé, tranquilizando o leão. Remate bem calibrado na hora certa a manter a veia goleadora.

Fábio Martins

As suas habilidades com o esférico continuam a fazer vibrar qualquer estádio. Por entre vários momentos artísticos e até um remate de letra a obrigar Adán a fazer uma grande defesa, faltou corresponder com maior dose de eficácia.

Esgaio

Privado de liberdade a marcar Galeno, o seu ex-colega, Esgaio foi sujeito a trabalhos defensivos, pelo que não se aventurou como é costume na manobra ofensiva. Ainda assim, quando teve espaço foi ao ataque cruzar para o golo de Jovane.

Galeno

Correu muito, barafustou e agitou as águas. Por vezes exagerou, nas arrancadas e nos protestos, mas a sua irreverência foi sempre um dos pontos em que se poderia esperar algo da equipa de Carvalhal.