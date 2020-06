O Sporting regressou ao trabalho para continuar a preparar a receção de quarta-feira (21h15) ao Gil Vicente, para a 29.ª jornada da Liga portuguesa. No boletim clínico dos leões estão quatro jogadores.



Marcos Acuña participou nos trabalhos em Alcochete mas ainda sob vigilância médica, enquanto Jovane Cabral ficou longe do relvado, dividindo o seu tempo entre tratamento e trabalho de ginásio.



Na sexta-feira, Rúbem Amorim explicou que Jovane saiu ao intervalo do jogo com o Belenenses, após marcar mais um golaço, devido a «um traumatismo na perna».



Luciano Vietto e Luiz Phellype estão igualmente em processo de recuperação de lesões.