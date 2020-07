O ambiente no balneário do Sporting em Moreira de Cónegos, no final do empate de segunda-feira, esteve muito quente, tendo inclusivamente chegado a exigir a intervenção de vários jogadores.

Acuña esteve no epicentro da polémica: o argentino saiu do jogo com a cabeça quente e estendeu a exaltação a vários colegas, a quem teceu críticas pela exibição realizada. Um desses colegas foi Jovane Cabral, que não aceitou que se lhe apontasse o dedo, referindo que todos tinham a culpa e não havia inocentes.

Acuña não gostou da resposta do jovem de 22 anos, a quem acusava de ser pouco solidário no apoio defensivo, tendo imediatamente partido para cima do colega, segundo o Maisfutebol confirmou junto de várias fontes. Valeu nessa altura a intervenção de vários jogadores, que seguraram Acuña e evitaram males maiores.

Refira-se que este episódio pode, de resto, ajudar a perceber melhor a publicação que Jovane Cabral fez esta terça-feira nas redes sociais. «Baixo a cabeça para reconhecer os erros, mas ergo-a de novo para os consertar», escreveu o jovem jogador dos leões, no que parece ser o reconhecimento de que cometeu falhas, mas está pronto a corrigi-las.