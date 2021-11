O extremo Jovane Cabral e o lateral-esquerdo Rúben Vinagre realizaram tratamento e estiveram ausentes, tal como nos últimos dias, do treino do Sporting desta sexta-feira, na antevéspera da receção ao Tondela.

Vinagre sofreu uma entorse no tornozelo esquerdo antes do jogo com o Varzim, para a Taça de Portugal, há uma semana. Já Jovane contraiu uma lesão no ligamento colateral lateral de um joelho no jogo com a equipa poveira e deve ficar de fora dos relvados por cerca de dois meses.

O Sporting recebe o Tondela às 18 horas de domingo, em jogo da 12.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol.

A equipa verde e branca, que na quarta-feira garantiu a qualificação para os oitavos de final da Liga dos Campeões, volta a treinar às 10 horas de sábado. Pelas 12h30, Amorim faz a antevisão ao jogo, em Alcochete, numa conferência de imprensa.