Jovane Cabral vai usar a camisola 10 do Sporting na próxima temporada.



De acordo com a informação disponibilizada pela Liga, o extremo deixou o número 77 para assumir a camisola que era de Luciano Vietto. Por sua vez, Gonçalo Inácio abandonou a camisola 52 e ficou com a 25.



Refira-se que Gonzalo Plata e os reforços Esgaio, Vinagre, Marsà e Matheus Reis, que assinou novo contrato com o Sporting após final do empréstimo por parte do Rio Ave, ainda não constam na lista divulgada pelo organismo.

Lista com os números dos jogadores do Sporting:

Guarda-redes:

1 - Adán

22 - André Paulo

53 - Gonçalo Pinto

81 - Maximiano

Defesas:

3 - Feddal

4 - Coates

5 - Nuno Mendes

13 - Neto

24 - Pedro Porro

25 - Gonçalo Inácio

35 - Hevertton

55 - Antunes

72 - Eduardo Quaresma

Médios:

6 - João Palhinha

8 - Matheus Nunes

28 - Pedro Gonçalves

59 - Tiago Ferreira

68 - Daniel Bragança

80 - Rodrigo Fernandes

86 - Bruno Paz

Avançados:

7 - Tabata

10 - Jovane

11 - Nuno Santos

19 - Tiago Tomás

21 - Paulinho

43 - Pedro Marques

57 - Geny