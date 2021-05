A FIGURA: Jovane

Entrou pouco depois da hora de jogo para mudar a face do jogo. Com ele em campo, o Sporting passou a procurar jogar de outra forma o que causou maiores dificuldades à defesa do Nacional, que deixou de estar tão confortável. A forma tranquila como assistiu Feddal no lance do 1-0 contrastou com os nervos que já se começavam a sentir. E depois, já nos descontos, colocou em campo a velocidade, uma das suas armas principais, ganhou um penálti e converteu-o de forma exemplar.

O MOMENTO: Feddal desbloqueia o nulo (83m)

Apesar de o Sporting estar mais do que habituado a isso esta época, os nervos faziam-se sentir com menos de dez minutos para jogar e o nulo a prolongar-se teimosamente. Porém, Jovane teve a frieza para colocar a bola na cabeça de Feddal, que desbloqueou o resultado e apontou o leão à vitória.

OUTROS DESTAQUES

Coates

O uruguaio é defesa central. Esta época tem-se destacado a marcar golos – quase sempre decisivos. Mas está em todo o lado. A influência do capitão na forma de jogar da equipa de Amorim é enorme. Além dos já habituais passes a procurar a profundidade, que tantas alegrias já deram aos leões está época, a confiança permitiu-lhe rasgar com bola no meio-campo ofensivo. Tudo para levar a equipa para a frente. Tudo para deixar o Sporting mais perto da vitória. Como no passe a rasgar que isolou Jovane e que esteve na origem do segundo golo do jogo.

Paulinho

Continua a procurar a sorte. E continua sem a encontrar. Amorim elogia-lhe a atitude e o trabalho em prol do coletivo. Só por azar não marcou na primeira parte. Ou melhor, marcou, mas o golo foi anulado por fora de jogo de Pedro Gonçalves, que lhe fizera a assistência. E mesmo a fechar a primeira parte, rematou ao poste, num movimento belíssimo que, caso tivesse entrado, certamente afastaria todos os fantasmas que o assombram. Na segunda parte voltou a estar perto de marcar, mas perdeu sempre os duelos com António Filipe.

Pedro Gonçalves

Tentou de todas as formas. Rematou, tentou assistir, mas o desfecho nunca foi o esperado para o segundo melhor marcador do campeonato. Paulinho, por exemplo, ficou a dever-lhe um ou dois golos. Mas não era o dia.

Maximiano

O guarda-redes de 22 anos estreou-se na Liga esta época e não foi por ele que o Sporting tremeu. Foi colocado à prova desde cedo na partida e mostrou muita segurança, quer nas saídas, quer entre os postes. Exibição personalizada a mostrar que se Adán não estiver disponível, a baliza vai continuar bem guardada.

António Filipe

Defendeu tudo o que conseguiu e manteve o Nacional agarrado a um ponto que seria importantíssimo durante quase 90 minutos. Acabou por sofrer dois golos nos últimos instantes, mas não foi por ele que o Nacional não foi feliz.