A comitiva do Sporting chegou já de madrugada a Lisboa, após o empate consentido em Famalicão, e treinou logo na manhã deste domingo. Rúben Amorim poupou os atletas utilizados na equipa inicial, à exceção do guarda-redes Antonio Adán.



Adán treinou normalmente com os restantes companheiros, enquanto os outros titulares apenas fizeram trabalho de recuperação. De fora continuaram Nuno Mendes (tratamento e ginásio) e Jovane Cabral (tratamento).



O Sporting terá a tarde/noite de domingo e o dia de segunda-feira de folga, voltando a trabalhar às 10 horas de terça-feira em Alcochete. O próximo jogo do Sporting está agendado para sexta-feira. Às 21h15 desse dia, os leões recebem o Paços de Ferreira em jogo da Taça de Portugal.