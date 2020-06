A FIGURA: Jovane

Que confiança! Jovane sente-se capaz de tudo e o seu futebol reflete-se. Voltou a marcar, pelo segundo jogo consecutivo através de um livre direto, num remate que tinha mira apontada ao ângulo da baliza de Cláudio Ramos. E partiu daí para uma exibição em cheio. Esteve na origem do lance em que Nuno Mendes conquista o penálti, ao estender-lhe a passadeira de calcanhar. Foi ainda protagonista dos melhores momentos do Sporting na segunda parte, em arrancadas para em velocidade que deixaram a defesa do Tondela perdida.

O MOMENTO: Jovane indica o caminho para o pódio (13m)

Estavam decorridos pouco mais de dez minutos da partida, quando Gonzalo Plata conquistou um livre direto à entrada da área. O lance até parecia mais ao jeito do pé esquerdo de Mathieu, mas foi Jovane a avançar para a bola e a marcar o livre de forma perfeita, indicando o caminho do leão para um jogo tranquilo e para o pódio.

OUTROS DESTAQUES

Nuno Mendes

Estreia a titular na equipa principal do Sporting na véspera de completar 18 anos. E dificilmente poderia pedir melhor. Seguríssimo a defender, com várias recuperações de bola e importante a atacar. Foi ele quem conquistou o penálti após uma combinação com Jovane.

Mathieu

A experiência também se vê nos detalhes. O central francês é um especialista em bolas paradas e até já marcou esta época de livre direto. Mas percebendo a confiança que Jovane trazia depois do golaço marcado ao P. Ferreira, permitiu que fosse o jovem a bater o primeiro livre do jogo. Nas imagens da transmissão, percebe-se Mathieu a incentivar Jovane para ser ele a bater. Não conta como assistência? De regresso à equipa depois do «castigo» da partida anterior, esteve seguro a defender, ainda que algo precipitado com bola.

Pepelu

É verdade que é o médio espanhol quem comete o penálti que permite o 2-0 ao Sporting. Mas é craque o jogador emprestado pelo Levante ao Tondela. A bola sai-lhe sempre redonda dos pés e é um excelente descomplicador de jogo. Jogador muito interessante, este internacional sub-21 espanhol.