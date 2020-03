Em entrevista à Sky Sports da Alemanha, Julian Weigl explicou como tem sido a sua rotina diária em casa, devido ao isolamento social provocado pela pandemia de Covid-19.

O médio do Benfica esclareceu ainda como é que mantém a forma física e quais foram as palavras de Bruno Lage antes desta paragem forçada.

«Temos um plano para todos os dias com exercícios, com fotos e vídeos. Também corremos, claro. É uma situação estranha, não saber quando vamos voltar. O treinador do Benfica [Bruno Lage] disse e bem: ‘Não podemos decidir quando voltar, mas como’. Sabemos que podemos voltar em breve, por isso é preciso estar pronto», disse.

«Estou sempre em casa, menos quando vou passear o meu cão. Treino uma vez por dia. Já estamos [Weigl e a namorada] a tentar ter uma rotina diária, o que é um pouco estranho. De manhã praticamos desporto juntos. Se não, aprendo português, agora tenho tempo. A língua não é fácil, mas estamos a progredir lentamente», prosseguiu.

O internacional alemão revelou que fala diariamente com Haris Seferovic: «Falo especialmente com o Seferovic, que é o meu melhor amigo aqui porque nós os dois falamos alemão. Estamos em contacto diário. Às vezes faço videochamada, como faço também com a família.»

Weigl explicou ainda porque se associou à campanha #WeKickCorona, criada por Joshua Kimmich e Leon Goretzka.

«Questionei-me: como é que posso ajudar e como é que os jogadores de futebol, que têm uma vida privilegiada, podem ajudar pessoas que não têm uma vida tão fácil? Então a campanha deu certo e fiquei feliz por participar. Atualmente já foram doados 2.5 milhões de euros que são muito precisos.»