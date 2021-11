A direção do Marítimo escolheu Vasco Seabra para a sucessão de Julio Velázquez, pode confirmar o Maisfutebol. O treinador natural de Paços de Ferreira chegará ao Funchal ainda durante este fim-de-semana e orientará a primeira sessão de trabalho na segunda-feira, se nenhuma surpresa surgir durante a derradeira ronda de negociações.



Vasco Seabra volta, assim, ao ativo depois do excelente trabalho realizado em Moreira de Cónegos. O treinador de 37 anos deixou o Moreirense no sétimo lugar da Liga, apenas a três pontos da qualificação europeia, mas isso não chegou para convencer o presidente dos minhotos a prolongar-lhe o contrato.



Após experiências no Paços de Ferreira, Famalicão, Estoril, Mafra e Boavista, além do Moreirense, Vasco Seabra encontra na ilha da Madeira um desafio verdadeiramente motivador. Os insulares ocupam um dececionante 17º e penúltimo lugar na classificação, apenas com uma vitória em 11 jogo - e evidentes problemas no seu futebol.



Em entrevista ao nosso jornal, em julho de 2021, Vasco Seabra falava abertamente das saídas de Moreira de Cónegos e do Bessa.