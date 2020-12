A Junta de Freguesia de Alverca decidiu atribuir o nome de Rui Vitória a uma das ruas da freguesia, anunciou o próprio treinador nas redes sociais.

O treinador do Al Nassr não escondeu o orgulho pela homenagem e frisou o orgulho que tem em ter nascido e crescido em Alverca.

«A Junta da Freguesia de Alverca decidiu atribuir o meu nome a uma rua da cidade! Confesso que quando era criança, a brincar pelas ruas e vielas, olhava para as placas em cada esquina com muito respeito e curiosidade, pois aquelas pessoas deviam ter sido importantes na nossa terra. Hoje é um orgulho enorme ver o meu nome na minha cidade e desde ja agradeço a homenagem que me foi feita. Ando e andarei por esse mundo fora com Alverca sempre comigo, fazendo questão de dizer que foi aqui que nasci e me fiz homem! O meu muito obrigado!», escreveu numa publicação na rede social Instagram.