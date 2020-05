O Ministério Público (MP) acusou quatro adeptos do crime de arremesso de objetos ou de produtos líquidos agravado, no final do jogo de futebol entre o Famalicão e o Tondela, realizado a 7 de dezembro de 2019.

Em nota oficial, publicada esta quinta-feira, a Procuradoria-Geral Distrital do Porto refere que o MP «considerou indiciado que os arguidos, na Alameda dos Bargos», nas imediações do estádio, «enquanto adeptos e integrando um grupo de pelo menos cem outros adeptos, avançaram na direção dos elementos da força de segurança e arremessaram-lhes, juntamente com os demais elementos do grupo, pedras e garrafas de vinho».

A Procuradoria acrescenta que o MP requer, «além da condenação na pena principal que lhes venha a ser fixada, a condenação dos arguidos na pena acessória de interdição de acesso a recintos desportivos».

O MP nota ainda que, por força da conduta dos arguidos, foi necessário interpor entre os adeptos e os elementos policiais uma força de intervenção rápida, para fazer um cordão de segurança, assim como fazer recolher ao estádio um grupo de crianças que aguardava transporte.

O jogo terminou com vitória do Tondela por 3-2, sendo que, após o encontro, em conferência de imprensa, o presidente da SAD dos famalicenses, Miguel Ribeiro, contestou um golo anulado a Anderson, que daria o terceiro golo à equipa da casa ao minuto 70, na circunstância a reviravolta no marcador.