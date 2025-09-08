Depois de Carevic, agora foi a vez de Justin de Haas ser distinguido como o melhor do mês de agosto.

O defesa do Famalicão recebeu 18,25 por cento dos votos dos treinadores da Liga, terminando à frente de Leonardo Lelo (Sp. Braga), que recolheu apenas 16,67 por cento das preferências, e de Bednarek, com 15,87 por cento dos votos.

Com quatro vitórias e um empate nas primeiras cinco jornadas, o central neerlandês foi fundamental para impedir que o conjunto famalicense sofresse qualquer golo, sendo que ainda contribuiu para a vitória por 1-0 no reduto do AVS.