Liga: Justin de Haas eleito melhor defesa do mês de agosto
Neerlandês do Famalicão superou concorrência de Leonardo Lelo (Sp. Braga) e Bednarek (FC Porto)
Depois de Carevic, agora foi a vez de Justin de Haas ser distinguido como o melhor do mês de agosto.
O defesa do Famalicão recebeu 18,25 por cento dos votos dos treinadores da Liga, terminando à frente de Leonardo Lelo (Sp. Braga), que recolheu apenas 16,67 por cento das preferências, e de Bednarek, com 15,87 por cento dos votos.
Com quatro vitórias e um empate nas primeiras cinco jornadas, o central neerlandês foi fundamental para impedir que o conjunto famalicense sofresse qualquer golo, sendo que ainda contribuiu para a vitória por 1-0 no reduto do AVS.
Liderança 🤵♂️ e segurança 🫡, as qualidades de 𝗝𝘂𝘀𝘁𝗶𝗻 𝗗𝗲 𝗛𝗮𝗮𝘀!— Liga Portugal (@ligaportugal) September 8, 2025
O capitão ©️ do FC Famalicão foi o favorito dos treinadores e é o ABANCA 𝗗𝗲𝗳𝗲𝘀𝗮 𝗱𝗼 𝗠𝗲̂𝘀 na #LigaPortugalBetclic!#FCF pic.twitter.com/NfZ77WdqmL