Milhares de adeptos do Sporting voltaram a concentrar-se junto ao Estádio de Alvalade, a poucas horas do início do jogo com o Desportivo das Aves, para uma nova manifestação contra o presidente Frederico Varandas.

Uma manifestação organizada pela claque Juventude Leonina e que contou com a adesão de cerca de três mil adeptos que entoaram cânticos a pedir a demissão do atual presidente dos leões. Um protesto bem acompanhado pelas forças de segurança que decorreu sem registo de incidentes.

Boa parte destes adeptos vão agora assistir à estreia de Rúben Amorim à frente da nova equipa técnica do Sporting.