Declarações do jogador do Vitória de Guimarães, Kaio César, à SportTV, após o empate ante o Sporting (4-4), em jogo da 17.ª jornada da Liga. Kaio César fez o segundo golo do Vitória:

«A festa que eles [ndr: adeptos] fazem é sem igual e nós estivemos bem no jogo todo, acima do Sporting no jogo inteiro praticamente e é frustrante este empate, estávamos na frente até aos 90 e tal e é frustrante. Queríamos a vitória, foi um grande jogo, mas agora é focar na Taça e trabalhar.»

[Recuperação do 1-3 até ao 4-3:] «Nós somos um grupo unido, essa força vem primeiro de nós e em segundo desses adeptos. Eles dão-nos força e é continuar a trabalhar, há mais pela frente.»

[Reencontro com Rui Borges:] «Desde o início da semana que estávamos focados só em nós, no que o mister pedia e foi um grande jogo do Vitória, um grande jogo do Sporting, mas estamos frustrados, queríamos sair com a vitória daqui.»

[Vitória volta a sofrer em tempo de compensação:] «É frustrante, não é o primeiro jogo, já aconteceu com o Boavista, Nacional, Farense e mais uma vez hoje. Agora é trabalhar, procurar onde está o erro para não acontecer de novo.»