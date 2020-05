De acordo com o presidente do Septemvri, da Bulgária, o Benfica está interessado numa das maiores promessas do futebol daquele país: Kaloyan Kostov.



«Não são só clubes como Benfica e a Juventus que estão interessados em Kostov. Ele tem excelentes qualidades e não é por acaso que joga em escalões acima da sua idade. Estar interessado é uma coisa e haver propostas oficias é outra. Há propostas oficiais da Juventus e do Inter, nem vale a pena falar sobre esses clubes, porque são dos mais fortes do mundo. Infelizmente, quando algo é muito bom, surge sempre alguém a tentar a arruinar se entendem o que estou a dizer», referiu Rumen Chandarov, em entrevista ao site Sportal.



O dirigente acusa o Benfica de tentar passar por cima do Septemvri e de tentar «roubar» o jogador de 16 anos.



«Temos sido confrontados com ações de um clube europeu e de um intermediário, chamado Georgi Zahariev que tentam passar por cima do clube e beneficiar de um roubo, porque é disso mesmo que se trata. Não há qualquer manifestação de interesse oficial por parte desse clube. Estou a falar do Benfica. Temos informações claras sobre conversas com o jogador, com os seus pais e com o agente, com quem já solicitei uma reunião para esclarecer a situação. Visitaram duas vezes a academia do clube em Portugal antes de o jogador cumprir 16 anos. Temos uma boa relação com Kaloyan e com a sua família, estamos em contacto. Oferecemos-lhe boas condições de desenvolvimento e um contrato profissional, acusou.



Perante este cenário, Chandarov pede a intervenção da Federação búlgara de Futebol. «A verdade é que a Federação tem de intervir para travar estes vícios! Os clubes búlgaros têm de ser protegidos e regras rigorosas têm de ser impostas. Queremos um futebol de alto nível e permitimos que eles continuem a colher frutos do nosso trabalho», concluiu.