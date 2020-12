O Portimonense está a negociar a contratação de Keisuke Honda, confirmou o presidente da SAD do clube algarvio.



«Estamos a aguardar que o jogador se desvincule do clube brasileiro para avançar na negociação. Já há conversações com o jogador», disse Rodiney Sampaio ao Maisfutebol.



Segundo apurou o nosso jornal, o Portimonense oferece ao japonês um contrato de meio ano com mais um de opção. Honda pretende jogar para participar nos Jogos Olímpicos do próximo ano que se disputam precisamente no seu país.



O futebolista de 34 anos tem 98 internacionalizações pela seleção do Japão, tendo participado em três Campeonatos do Mundo (2010, 2014 e 2018). Antes de rumar ao Brasil, Honda fez carreira em clubes como CSKA Moscovo, VVV-Venlo, AC Milan, Pachuca e Vitesse.



Honda assinou pelo Botafogo em fevereiro, mas está de saída do clube brasileiro após ter disputado 27 jogos. Com o Fogão no penúltimo lugar do Brasileirão, os adeptos criticaram o rendimento da equipa, sobretudo do jogador japonês que pediu para sair.