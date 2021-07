Confirmada a saída de Fábio Cardoso para o FC Porto, o Santa Clara anunciou esta sexta-feira a contratação do central ganês Kennedy Kofi Boateng que assinou um contrato válido para as próximas duas temporadas.

O defesa central de 24 anos deu os primeiros passos no futebol no seu país de origem, ao serviço do WAFA, mas aos 19 anos já jogava na Europa, no Lask Linz, na Áustria, apesar de nunca se ter estreado pelo clube da cidade de Linz. Nas últimas quatro temporadas, evoluiu ao serviço do SV Ried, destacando-se como um dos valores emergentes no campeonato daquele país.

Um central com 1,92m, mas extremamente veloz, capaz de se adaptar a jogar num sistema defensivo composto por quatro defesas ou por três, podendo ainda atuar como lateral. «Estou muito feliz em poder estar no Santa Clara e no futebol português. É um desafio enorme e vou procurar corresponder à confiança que depositaram em mim», disse o atleta nas primeiras declarações oficiais, enquanto jogador do clube.