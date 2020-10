Figura: Kieszek



Mais um jogo, mais uma excelente exibição. O guarda-redes polaco vive, porventura, o melhor momento da carreira e provou-o esta noite em Famalicão. Kieszek fez três defesas absolutamente decisivas e evitou que o Famalicão dilatasse a vantagem. Notável as paradas consecutivas de Jordão e Campana a abrir a segunda parte. O cabeceamento de Aderllan, que resulta do 1-1, tem muito do polaco.





Momento: nove centímetros que mudam a história do jogo



A vencer por 1-0, o Famalicão começou a jogar descontraído e esteve muito perto de resolver a partida ainda na primeira parte. Triangulação entre Pereyra, Herrera e Lameiras (pareciam que estava num rinque), e cruzamento do argentino para o cabeceamento certeiro de Campana. Era o 2-0 em cima do intervalo. Porém, o VAR viu que o equatoriano estava nove centímetros adiantado e invalidou o lance.





Outros destaques:



Joaquín Pereyra: titular pela primeira vez, o internacional sub-20 argentino encantou no meio-campo famalicense. Bola colada ao pé esquerdo, cabeça levantada e precisão de passe curto e longo. Foi assim, por exemplo, que lançou Lameiras para o 1-0. Além disso, Pereyra mostrou bons pormenores técnicos. Acabou por sair quando evidenciava sinais de falta de discernimento.



Lameiras: prometeu no início, mas caiu de rendimento com o decorrer do jogo. O extremo entusiasmou com o drible curto que possui e com a capacidade de associar-se com os colegas. Lameiras resolveu a partida num golo à imagem dos esquerdinos que jogam na direita: conduziu para o corredor central e atirou para o fundo da baliza contrária com o pé mais forte. O ex-Tottenham foi importante no apoio ao estreante Herrera, ac



Ivo Pinto: no regresso a uma casa que foi sua durante meia época, o lateral-direito apresentou-se como o melhor jogador do Rio Ave em Vila Nova de Famalicão. Nem parecia que tinha feito 120 minuto há três dias. Cansou só de o ver correr pelo corredor direito, acabando por ser o jogador que mais oportunidades de golo criou. Entre os vários cruzamentos que fez, Ivo Pinto deixou Geraldes e Dala com possibilidades de marcarem. Valenzuela procurou sempre zonas interiores para criar, o que é sintomático da eficácia defensiva do defesa do Rio Ave.



Aderllan: o mais esclarecido dos defesas do Rio Ave. Não baixou o nível em toda a partida, fartando-se de anular cruzamentos e jogadas de perigo do Famalicão. Está diretamente ligado ao resultado final com um cabeceamento na área contrária após saída em falso de Zlobin.