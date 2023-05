Declarações do futebolista do Vizela, Kiko Afonso, à SportTV, após a derrota por 2-1 ante o Sporting, em jogo da 34.ª e última jornada da I Liga:

[Noite de emoções fortes antes do jogo com a homenagem pelo jogo 100, família em campo e a despedida no final:] «Sem dúvida (pausa). Dia muito complicado emocionalmente, surpreendido logo desde início pela minha família, que sempre me apoiou e devo-lhe tudo, mas também a esta família vizelense que me acolheu durante quatro fantásticos anos. Tudo foi fantástico desde que estou cá: duas subidas, recordes atrás de recordes e vai ficar para sempre na memória. Espero ter ajudado, dei tudo de mim. Está na hora de descansar com a família e resta-me agradecer, do fundo do coração, por toda a amizade e apoio de toda a gente.»

[Jogo fecha a melhor época de sempre do Vizela na I Liga:] «Já falei muitas vezes anteriormente: o segredo foi a união deste clube, da cidade, o apoio de toda a gente, de um clube teoricamente pequeno, mas mostrámos ser grandes em todos os momentos. Vem de há muito tempo, não só deste ano. Obviamente que de ano para ano serviu para crescermos, como homens, como família e está provado que este clube merece continuar e lutar por outros objetivos.»

[Vizela com Kiki, Samu, Guzzo ou Kiko Bondoso ao longo destes anos, jogadores que criaram um espírito de família:] «Temos um grupo fantástico, mas mencionou jogadores muito importantes cá dentro e para mim são pessoas muito especiais, tivemos um trajeto em que fizemos história, mas não só a história. As ligações... É como família, passamos mais tempo com eles do que com as próprias famílias e essa entreajuda e união é mesmo de pessoas humildes e trabalhadores e isso fez toda a diferença.»

[Ansioso pelo futuro:] «Sim, neste momento é descansar da época, desfrutar com a família e depois reunir com o empresário e ver o que vem para o futuro.»