Declarações do futebolista do Vizela, Kiki Afonso, à SportTV, após a derrota caseira por 2-0 ante o Sporting, em jogo da 18.ª jornada da I Liga:

«Encarámos o jogo com a nossa identidade, com a nossa forma de jogar, sem medo e sem olhar para quem está do outro lado, sempre para nós. O Sporting adaptou-se, fez o golo cedo, não estávamos à espera, mas não deixámos de acreditar.»

«Não começamos a segunda volta da forma que pretendíamos, mas é pensar do que fizemos menos bem, trabalhar e pensar no próximo jogo.»

[Resposta da equipa numa semana de muitas ausências:] «É verdade que ninguém gosta de ter estas baixas, principalmente numa semana em que enfrentámos duas equipas fortes, mas estamos todos unidos, preparados, isso é o mais importante.»

«Jogo a jogo, preparamos jogo a jogo e, mais uma vez, não foi o resultado pretendido para iniciar a segunda volta. É pensar jogo a jogo.»