O guarda-redes japonês Kosuke Nakamura foi apresentado esta terça-feira como reforço do Portimonense, com contrato para as próximas duas épocas e meia.

Nakamura chega ao clube algarvio proveniente do Kashiwa Reysol, equipa nipónica na qual fez formação.

O guardião de 25 anos é internacional japonês, camisola que vestiu em seis ocasiões.

«O Portimonense, um clube bastante famoso no Japão, já há algum tempo que se manifestou interessado na minha contratação e como senti que me queria, decidi sem pensar», afirmou o jogador durante a apresentação.

Esta será a primeira aventura de Kosuke Nakamura fora do Japão.

O Portimonense garante assim mais um internacional nipónico para a baliza, depois de Shuichi Gonda na época passada.