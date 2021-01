Figura: Kritsyuk



O que defendeu o russo! Embora tenha começado o encontro com o erro numa saída da baliza, o guarda-redes do Belenenses fez três defesas sensacionais em lances, uma num lance de golo certo. Além de ter voado para negar um golo olímpico a Agra, Kritsyuk travou com os pés a recarga de González por puro instinto. Foi muito importante para que os azuis não tenham sofrido golos e, consequentemente, decisivo no triunfo.



Momento: dupla intervenção de Kritsyuk, minuto 56



O Tondela teve uma entrada forte na segunda parte, ciente que reentrava na discussão do resultado se marcasse cedo. Não foi por falta de oportunidades que não o conseguiu. A maior das ocasiões criadas pelos beirões chegou pelos pés de Murillo e González: o primeiro permitiu a defesa a Kritsyuk e o segundo disparou contra os pés do russo.



Outros destaques:



Babacar Niasse: o guarda-redes ficou, indiscutivelmente, ligado ao golo que deixou o Belenenses a vencer. O senegalês deixou escapar a bola entre as mãos no cabeceamento de Cassierra e deixou o Tondela em maus lençóis. É verdade que Niasse melhorou, evitou o golo de Miguel Cardoso em duas ocasiões e ficou isento de culpas no golo de Esgaio, porém, o mal já estava feito. Mais uma exibição instável.



Agra: veloz, o extremo não dá uma bola por perdida e farta-se de incomodar as defesas adversárias. Esta tarde não foi diferente. Para além dos inúmeros cruzamentos que fez, Agra esteve perto de um golo olímpico que na altura daria o empate ao Tondela, e mais tarde, foi Esgaio quem o impediu de festejar.



Esgaio: o lateral-direito foi importante a travar o corredor esquerdo do Tondela, embora se tenha também destacado no momento ofensivo. Ainda que o Belenenses tenha privilegiado o lado oposto para atacar, Esgaio soltou-se na direita e marcou o 2-0 num belo golpe de cabeça. O nazareno teve ainda um corte decisivo na segunda parte, impedindo o golo de Agra.