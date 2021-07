O guarda-redes brasileiro Denis despediu-se esta quinta-feira do Gil Vicente depois de duas temporadas a defender a baliza da equipa de Barcelos naquela que foi a sua primeira experiência na Europa.

Aso 34 anos, o guarda-redes formado no Ponte Preta diz «adeus» ao Gil Vicente depois de duas temporadas tranquilas, com um 10.º lugar em 2019/20 e um 11.º em 2020/21.

«Foram duas temporadas de muitas alegrias e realizações, mas chegou o momento de me despedir do Gil Vicente, clube que me acolheu de forma sem igual e me deu a primeira chance de atuar no futebol europeu. Serei eternamente grato por todo carinho e reconhecimento profissional que recebi nesses quase dois anos em que estive em Barcelos», escreveu o guarda-redes na sua conta pessoal no Instagram.

Quanto ao futuro, Denis deixa tudo em aberto. «Sigo agora em busca de novos desafios, mas tenho a certeza de que nossos próximos passos serão igualmente vencedores e grandiosos, do mesmo jeito que foi a nossa parceria!», destacou ainda.

Recordamos que o Gil Vicente já contratou Kritsyuk, guarda-redes russo que estava em final de contrato com o Belenenses.