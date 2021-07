Kyanno «Lorenzo» Lubrano Brito e Silva assinou contrato profissional com o Benfica, válido por três temporadas. O extremo luso-holandês de 16 anos representava o Sparta de Roterdão, depois de ter começado a jogar futebol no Feyenoord.



«Estou muito orgulhoso e agradecido por ter assinado o meu primeiro contrato profissional, de três anos, com este clube enorme e histórico, o Sport Lisboa e Benfica. Não posso prometer nada mais que trabalho árduo e dedicação», escreveu o jovem, mas redes sociais.